L'incendio sulla nave della Grimaldi Lines ha causato due morti

Continua a bruciare la nave da carico della Grimaldi Lines attraccata nel porto di Newark, nello Stato americano del New Jersey, il cui incendio ha causato la morte di due vigili del fuoco. Ci vorranno altri giorni per domare le fiamme del cargo, fanno sapere i funzionari locali. Non è ancora noto cosa abbia scatenato l’incendio a bordo della Grande Costa d’Avorio, nave battente bandiera italiana che trasportava auto e altre merci. L’incendio è scoppiato mercoledì notte e due pompieri di Newark, Augusto “Augie” Acabou e Wayne “Bear” Brooks Jr., sono rimasti uccisi nel tentativo di spegnere le fiamme. Altri cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti. Il cargo, costruito nel 2011, era arrivato a Newark dal porto di Baltimora diversi giorni prima. Trasportava più di 1.200 auto nuove e usate, furgoni e camion. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

