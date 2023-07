Passeggeri soccorsi grazie a una manovra azzardata di polizia e vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per 27 persone, rimaste intrappolate per undici ore su una funivia in cima al monte Cruz Loma, in Ecuador. Dopo un’apparente interruzione di corrente, il sistema è stato interrotto nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, ma l’allarme di soccorso è scattato solo al tramonto. I passeggeri sono stati soccorsi con una manovra azzardata da polizia e vigili del fuoco. Il sindaco di Quito, Pabel Muñoz, ha informato che le operazioni di soccorso sono terminate quasi alle tre del mattino. L’arresto della funivia ha lasciato altre 47 persone bloccate in cima al monte Cruz Loma. Venerdì il comune di Quito ha deciso di chiudere temporaneamente la funivia come misura preventiva fino a quando i permessi, la manutenzione e i protocolli di emergenza non saranno stati aggiornati. La funivia va dal quartiere La Comuna alla cima del monte Cruz Loma e impiega 18 minuti con una ripida salita da quasi 3.000 a 4.000 metri sul livello del mare. È ampiamente utilizzato dai turisti nazionali e stranieri che vogliono godere della vista di buona parte della capitale dell’Ecuador e da altri che cercano di raggiungere la cima della montagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata