(LaPresse) Le autorità del Wisconsin hanno aperto un’indagine sul malfunzionamento di una giostra al Crandon International Offroad Raceway: domenica 2 luglio i vagoni delle montagne russe si sono bloccati e le otto persone che si trovavano a bordo sono rimaste intrappolate per circa tre ore a testa in giù. I vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala per raggiungerli e metterli in sicurezza prima di rilasciare le barre che li tenevano ancorati alla giostra. Una persona è stata portata in ospedale, mentre un operatore della giostra ha riferito che a provocare l’incidente è stato un guasto meccanico.

