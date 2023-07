I feriti accertati sono 42, di questi tre bambini

Giorno 498 della guerra in Ucraina. Sale a dieci il numero dei morti a causa del raid missilistico russo effettuato ieri su Leopoli. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione, Maksym Kozytskyi, citato dal Guardian. 42 i feriti, di cui tre bambini: 16 di loro sono ricoverati in ospedale. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha confermato il ritrovamento del decimo corpo, precisando che si tratta di una donna.

Accordo Ue per aumento produzione munizioni

Accordo Ue sul piano per aumentare la produzione di munizioni e missili nel blocco a 27, sia per la difesa sia per aiutare rapidamente l’Ucraina. La presidenza Ue ha annunciato che Stati membri ed Europarlamento hanno raggiunto un accordo per “mobilitare urgentemente” mezzo miliardo di euro dal suo bilancio per il cosiddetto Act in Support of Ammunition Production (Asap). L’accordo fa seguito alla decisione dei leader dell’UE di marzo di incrementare le forniture di munizioni urgentemente necessarie all’Ucraina, che allora cercava di avviare la controffensiva contro le forze russe.

“Questa è l’ennesima prova dell’impegno incrollabile dell’Ue a sostenere l’Ucraina, a rafforzare la base di difesa, tecnologica e industriale dell’Ue e, in ultima analisi, a garantire la sicurezza e la difesa a lungo termine dei cittadini dell’Ue”, ha dichiarato la ministra della Difesa della Spagna. Margarita Robles, il cui Paese attualmente detiene la presidenza di turno dell’Ue. L’accordo dovrà essere riapprovato dagli Stati membri e dal Parlamento, ha dichiarato la presidenza spagnola, ma la procedura non dovrebbe presentare grossi intoppi e dovrebbe concludersi entro la fine di luglio.

