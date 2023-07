Tokyo pianifica di rilasciare nell'oceano le acque trattate dell'impianto nucleare

L’autorità doganale cinese ha dichiarato che vieterà le importazioni di cibo da 10 prefetture giapponesi a causa del piano di Tokyo di rilasciare nell’oceano le acque trattate dell’impianto nucleare di Fukushima. Il piano è stato approvato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) come conforme agli standard globali. Il rilascio dovrebbe iniziare quest’estate. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il rapporto dell’Aiea non può essere utilizzato come “semaforo verde” per il piano di rilascio dell’acqua e ha avvertito di rischi sconosciuti per la salute umana.

