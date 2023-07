Milano, 4 lug. (LaPresse) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha dato il suo ok al piano del Giappone di rilasciare nell’oceano l’acqua radioattiva trattata e immagazzinata nella centrale nucleare di Fukushima. Lo riferisce Kyodo News. Secondo l’Aiea, il piano di Tokyo è in linea con gli standard di sicurezza globali. Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, si è recato in Giappone per presentare di persona al primo ministro nipponico Fumio Kishida, il report che attesta che lo scarico dell’acqua trattata avrebbe “un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull’ambiente”, ponendo le basi affinché il Giappone prenda una decisione definitiva sul progetto.

