Secondo l'agenzia di sicurezza di Tel Aviv i due erano dietro a un attacco nell'insediamento ebraico di Har Bracha

Due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in una sparatoria a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito lo Shin Bet, l’agenzia di sicurezza interna israeliana, sostenendo che i due erano dietro a un attacco compiuto questa settimana vicino all’insediamento ebraico di Har Bracha, a sud di Nablus, in cui non erano state registrate vittime. Il ministero della Sanità palestinese ha identificato i due come Khayri Mohammed Sari Shaheen, di 34 anni, e Hamza Moayed Mohammed Maqbool, di 32 anni. Israele sta effettuando incursioni in Cisgiordania da 16 mesi, in risposta a una serie di attacchi palestinesi contro gli israeliani della scorsa primavera.

