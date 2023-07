Lo riporta il quotidiano Sabah. Il meeting dovrebbe essere prima del vertice Nato a Vilnius

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherà in Turchia per incontrare il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta il quotidiano turco Sabah, secondo cui l’incontro tra i due leader avverrà a Istanbul prima del vertice della Nato a Vilnius, in programma la prossima settimana. Erdogan, ricorda Sabah, è tra i leader mondiali che ha avuto maggiori contatti sia con il presidente russo, Vladimir Putin, che con Zelensky.

Anadoulu: l’incontro sarà domani

Secondo l’agenzia statale turca Anadolou l’incontro tra Erdogan e Zelensky avverrà domani. Nell’ambito della visita del presidente ucraino in Turchia, i due leader terranno incontri tra le rispettive delegazioni. Durante questi incontri si dovrebbe discutere degli ultimi sviluppi riguardanti la guerra tra Russia e Ucraina e dell’andamento dell’intesa per l’export di grano sul Mar Nero oltre che delle relazioni tra i due Paesi.

