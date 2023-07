Il capo di Kiev: "Mosca ha collocato esplosivi su tetto centrale"

“Ora i nostri servizi segreti ci informano che l’esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di alcune unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco alla centrale”. Lo afferma in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In ogni caso, il mondo vede – non può non vedere – che l’unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro”, si legge nel tweet, “purtroppo, non c’è stata una risposta tempestiva e su larga scala all’attacco terroristico alla centrale idroelettrica di Kakhovka. E questo potrebbe incitare il Cremlino a commettere nuove nefandezze“.

