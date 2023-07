Ancora da capire i motivi scatenanti dello scontro tra due gruppi a Fort Lauderdale

Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta mercoledì in un complesso di appartamenti di Fort Lauderdale, in Florida. Ancora da stabilire cosa abbia scatenato la sparatoria tra due gruppi nel cortile del complesso sulla 19esima strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata