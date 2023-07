Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron lo ha avvertito che le “truppe di occupazione” russe stanno preparando “pericolose provocazioni” alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Abbiamo concordato di tenere la situazione sotto il massimo controllo insieme all’Aiea”, ha scritto Zelensky su Telegram. “Il mondo intero deve essere consapevole che la sicurezza comune dipende interamente dall’attenzione globale alle azioni degli occupanti sulla stazione – ha aggiunto Zelensky – la Russia deve capire chiaramente che il mondo vede quali scenari si stanno preparando ed è pronto a reagire”.

“Ora i nostri servizi segreti ci informano che l’esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di alcune unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco alla centrale”. Lo afferma in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In ogni caso, il mondo vede – non può non vedere – che l’unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro”, si legge nel tweet, “purtroppo, non c’è stata una risposta tempestiva e su larga scala all’attacco terroristico alla centrale idroelettrica di Kakhovka. E questo potrebbe incitare il Cremlino a commettere nuove nefandezze“.

Now we have information from our intelligence that the Russian military has placed objects resembling explosives on the roof of several power units of the Zaporizhzhia nuclear power plant. Perhaps to simulate an attack on the plant. Perhaps they have some other scenario. But in… pic.twitter.com/RWbykc72cL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2023