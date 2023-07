Rafael Mariano Grossi si è unito a una riunione di funzionari del governo e delle utility

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, si è recato in visita all’impianto nucleare di Fukushima, in Giappone, dopo che il rapporto finale della stessa Aiea ha concluso che il controverso piano di rilascio in mare di acque radioattive trattate, che verrebbero diluite in modo significativo ma avrebbero comunque una certa radioattività, soddisfa gli standard internazionali e il loro impatto ambientale e sanitario sarebbe trascurabile. Mentre si recava all’impianto di Fukushima Daiichi, momento clou della sua visita di quattro giorni in Giappone, Grossi si è unito a una riunione di funzionari del governo e delle utility, oltre che di sindaci locali e leader di associazioni di pescatori, e ha sottolineato la presenza continua dell’agenzia durante l’intera fase di scarico dell’acqua per garantire la sicurezza e rispondere alle preoccupazioni dei residenti.

