Le forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno comunicato di aver bombardato Gaza. Lo riporta The Times of Israel. L’esercito afferma di aver effettuato l’attacco aereo in risposta ai razzi lanciati dalla Striscia nelle prime ore della notte, verso Sderot, intercettati dal sistema di Iron Dome. I media palestinesi hanno riferito di attacchi aerei nei pressi di al-Baydar, a ovest di Gaza City, e a Beit Lahiyeh, nel nord della Striscia. Prese di mira infrastruttre di Hamas.

