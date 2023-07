Così Rafael Mariano Grossi: "Conforme a standard internazionali"

Il capo dell’agenzia nucleare delle Nazioni Unite (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha dato l’ok al progetto del Giappone sul rilascio in mare delle acque reflue radioattive trattate dalla centrale nucleare di Fukushima.”Il piano così come è stato proposto e rivisto è conforme agli standard internazionali concordati”, ha dichiarato durante la sua visita a Tokyo. L’acqua radioattiva trattata, stoccata in circa 1.000 serbatoi che stanno per raggiungere la capacità di 1,37 milioni di tonnellate, deve essere rimossa per evitare perdite accidentali e per fare spazio allo smantellamento dell’impianto. Il piano che prevede il rilascio in mare però ha suscitato forti proteste tra i giapponesi.

