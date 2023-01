Il piano di rilascio è stato ferocemente contrastato da pescatori, residenti locali e Paesi vicini al Giappone

Il Giappone “intorno alla primavera o all’estate” rilascerà in mare acque reflue radioattive trattate presso la centrale nucleare di Fukushima. Il piano era stato annunciato nell’aprile 2021. Il Segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha spiegato ai media che il governo ha adottato un piano d’azione rivisto, che include maggiori sforzi per garantire la sicurezza e misure per sostenere finanziariamente l’industria della pesca locale.

Il piano di rilascio è stato ferocemente contrastato da pescatori, residenti locali e vicini del Giappone, tra cui Cina e Corea del Sud. I residenti di Fukushima temono che la reputazione dei loro prodotti agricoli e della pesca sarà ulteriormente danneggiata. Un team dell’Aiea, che ha visitato il Giappone diverse volte lo scorso anno per colloqui e ispezioni agli impianti, emetterà un rapporto finale prima dell’inizio del rilascio previsto.

