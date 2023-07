A pochi giorni dalle celebrazioni per il 4 luglio – dove negli Stati Uniti si celebra l’Independence Day – un’altra sparatoria si è registrata in Kansas, oltre a quella di Baltimora, nel Maryland, dove sono rimaste uccise due persone. Almeno nove persone sono rimaste ferite al City Nightz di Wichita, sette – cinque uomini di età compresa tra 21 e 34 anni, una donna di 21 anni e una donna di 24 anni – per i colpi di arma da fuoco esplosi e due – una donna e un uomo, entrambi sulla trentina – per essere state calpestate mentre la gente si precipitava fuori dal locale. Gli investigatori ritengono che diversi tiratori abbiano aperto il fuoco all’interno del club poco prima dell’una di notte, ora locale, di domenica 2 luglio. Un sospetto è stato posto in custodia nelle ore successive. La polizia ha recuperato quattro pistole nel locale ed è al lavoro per determinare se fossero le armi utilizzate dai tiratori.

