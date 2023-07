Se verrà accettata, sarà la prima a partecipare al concorso

L’entusiasmo dei venezuelani per i concorsi di bellezza non ha eguali, e Miss Venezuela – il gioiello della corona – potrebbe essere l’unico evento in grado di unire un Paese profondamente diviso. Una volta all’anno classe, razza e politica vengono messe da parte mentre la nazione sudamericana si sintonizza per vedere chi rappresenterà il Venezuela sulla scena di Miss Universo. Ma dietro le acclamazioni e gli applausi alle donne in lizza per l’ambito titolo, c’è una società profondamente conservatrice, che non tollera affatto la violazione degli standard eteronormativi. Sofia Salomon è pronta a sfidare questa situazione. L’influencer e modella di Instagram ha fatto domanda per partecipare al concorso di Miss Venezuela di quest’anno. Se verrà accettata, sarà la prima donna transgender a partecipare. L’anno scorso, Salomon si è classificata tra le prime sei di Miss International Queen, il più grande concorso di bellezza al mondo per donne transgender. “Quando mi sono presentata al concorso internazionale, mi è stato chiesto quale legge del mio Paese avrei cambiato”, ha dichiarato Salomon. “Ho risposto che avrei voluto che la legislazione fosse cambiata in modo che le donne transgender potessero essere accettate con il nome con cui si sentono più sicure”.

