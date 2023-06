Un'opera per celebrare il 50° anniversario della pubblicazione dell'ultimo fumetto

L’iconico personaggio dei cartoni animati Mafalda è stato celebrato con l’inaugurazione di una statua a Caracas, in Venezuela. La raffigurazione di Malfada, seduta su una panchina, si trova in piazza Oberón nel comune di Baruta. L’opera è stata realizzata dall’artista argentino Pablo Irrgang per celebrare il 50° anniversario della pubblicazione dell’ultimo fumetto di Mafalda. La statua è alta 80 centimetri e pesa 20 chili. È la settima statua della ragazza ad essere svelata in tutto il mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata