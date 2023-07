“Il governo israeliano guarda con forte preoccupazione alla recente ondata di antisemitismo in Francia. Assistiamo ad attacchi criminali contro obiettivi ebraici. Condanniamo fortemente questi attacchi e sosteniamo la lotta del governo francese contro l’antisemitismo”. Così il presidente israeliano, Benjamin Netanyahu, in merito ai recenti disordini in Francia dopo la morte del 17enne Nahel M. a Nanterre, ucciso per mano di un agente di polizia: secondo quanto riporta Times of Israel, durante le proteste è stato vandalizzato un monumento alle vittime dell’Olocausto a Nanterre, e si sono sentiti nelle manifestazioni anche cori antisemiti.

