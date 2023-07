Oggi il parco ospita circa 500 animali selvatici più il Museo dell'Evoluzione

Il primo museo in Danimarca dedicato ai dinosauri mescola grandi animali del passato e del presente. Il Museo dell’Evoluzione si trova all’interno di un parco-safari e offre una prospettiva unica sul ruolo dei dinosauri nella storia dell’evoluzione. Il parco si chiama Knuthenborg Safari Park di Bandholm: elefanti, leoni africani e altri animali selvatici hanno dei nuovi ‘vicini’ di gabbia… Preistorici. Un tempo giardino botanico, i responsabili hanno portato la fauna selvatica – in primo luogo zebre e antilopi – nell’attrazione dopo essersi ispirati a un viaggio degli anni ’60 a Longleat, nel Regno Unito. Oggi ospita circa 500 animali selvatici. Ma ora c’è una nuova aggiunta alla sua ruggente collezione di attrazioni. Il nuovo Museo dell’Evoluzione, di 1.000 metri quadrati, offre ai visitatori la possibilità di viaggiare nel passato per milioni di anni. I responsabili hanno persino riempito le sale di odori del periodo giurassico. La star indiscussa è un predatore di 155 milioni di anni fa, chiamato Allosaurus. Era alto 3,5 metri e aveva denti simili a pugnali con bordi seghettati che si curvavano all’indietro per impedire alle prede di fuggire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata