Il video animato mostra il procedimento fatto in laboratorio

Gli Usa hanno dato il via libera alle aziende per la vendita di carne ‘coltivata’ in laboratorio (chiamata a volte in Italia anche carne sintetica), a partire da cellule animali. Ecco come funziona il processo, spiegato con un’animazione di Associated Press: si inizia con le cellule. Possono provenire da una biopsia di un animale vivente, da un ovulo fecondato o da una speciale banca di cellule immagazzinate. Le aziende scelgono le cellule che hanno maggiori probabilità di riprodursi rapidamente. Le cellule vengono messe in vasche di bioreattori, in un bagno di cibo cellulare progettato per dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. All’interno di questi bioreattori le cellule possono trasformarsi nei tipi di cellule che normalmente mangiamo, comprese quelle che producono muscoli, tessuto connettivo e grasso. E le cellule si moltiplicano in continuazione. Dopo alcuni giorni o settimane, la carne viene rimossa dalle vasche. Può essere modellata per darle la forma di cotolette, hot dog, crocchette o salsicce. Poi è pronta per essere cucinata, servita e mangiata.

