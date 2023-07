Ancora una notte di scontri con la polizia e saccheggi a Parigi e Nanterre, dove martedì un 17enne è stato ucciso dalla polizia. Ma in tutto il Paese continuano le proteste con quasi mille arresti in una notte: il presidente Emmanuel Macron dopo ha fatto appello ai genitori per tenere i figli lontani dalle strade e ha accusato i social media di alimentare i disordini.

