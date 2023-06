Dopo aver lasciato Bruxelles, il presidente francese alla riunione di governo convocata dopo tre notti di violenze

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è rientrato a Parigi da Bruxelles per presiedere l’unità interministeriale di crisi convocata dopo la terza notte di violente proteste, esplose in Francia dopo l’uccisione di un 17enne da parte di un agente di polizia. “È pronto ad adottare provvedimenti per riportare l’ordine nel Paese “senza tabù”, fa sapere l’Eliseo, secondo quanto riportato dai media locali. Ad accogliere Macron la premier Elisabeth Borne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata