Sono continuate nella notte tra il 29 e il 30 giugno le forti proteste innescatesi in Francia dopo la morte di un 17enne a Nanterre per mano di un agente di polizia. Scontri con le forze dell’ordine, arresti e disordini non solo a Nanterre, ma in molti sobborghi della capitale Parigi: ad Aubervilliers i manifestanti hanno dato a fuoco alcuni autobus, mentre a Clichy-sous-Bois è stato preso di mira l’edificio del municipio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata