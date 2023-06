Il ventenne stava saccheggiando un supermercato a Petit-Quevilly, in Normandia, quando è precipitato nel vuoto

Un giovane manifestante è morto dopo essere caduto da un tetto di un negozio a Petit-Quevilly, in Normandia, nei disordini nella notte tra giovedì e venerdì scoppiati in segno di protesta per la morte del 17enne Nahel. Lo riporta Le Figaro. Secondo una fonte della polizia, il giovane ventenne è morto cadendo dal tetto di un supermercato “nell’ambito di un saccheggio“. La procura di Rouen ha chiarito invece che questo negozio non era “sotto attacco dei rivoltosi”.

