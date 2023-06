L’esercito russo ha lanciato attacchi contro quattro comunità di confine nell’oblast di Sumy ieri. Lo ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy su Telegram, stando a quanto riportato dal Kyiv Independent. Sono state registrate, viene riferito, 36 esplosioni nelle quattro comunità, risultanti da attacchi di mortaio, colpi di artiglieria e mine.

“Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina? La miglior garanzia di sicurezza è l’adesione alla Nato. L’Articolo 5 funge da deterrente ed è pure molto più economico”. Lo dice la premier estone, Kaja Kallas, in un colloquio con La Stampa. In prima linea per sostenere l’ingresso di Kiev nell’Alleanza, la premier dell’Estonia è riuscita a convincere i partner europei ad adottare un piano per fornire un milione di proiettili all’Ucraina. Ora sta portando avanti un’altra battaglia: vuole che l’Europa utilizzi i beni congelati ai russi per finanziare la ricostruzione del Paese invaso. Una proposta che incontra lo scetticismo di molti partner Ue perché restano parecchi interrogativi dal punto di vista giuridico. “La differenza tra la proposta della Commissione e la nostra è che la prima si limiterebbe all’uso dei profitti (tassando gli utili realizzati con l’investimento di quei beni, ndr) mentre noi vorremmo usare proprio i beni. E questo fa una certa differenza. Ma del resto non possono essere i contribuenti europei a pagare il conto”. E le questioni giuridiche? “La Russia potrebbe avere rivendicazioni di tipo legale, vero. Ma anche l’Ucraina ha parecchie cose da rivendicare… E allora diamole quei soldi. Questo per mandare un segnale a Mosca – chi fa un danno deve pagare – e anche agli oligarchi”.

Podolyak, pace? Non vuol dire congelare il conflitto