Il leader del Cremlino nella città balneare di Derbent, nel Mar Caspio

Bagno di folla per Vladimir Putin, che mercoledì ha incontrato i residenti della città balneare di Derbent, nel Mar Caspio. In una rara apparizione pubblica, il presidente russo ha stretto mani e ha posato per delle foto. Il leader del Cremlino ha visto il capo della regione Sergei Melikov per parlare di turismo: il Daghestan, infatti, affaccia sul Mar Caspio e potrebbe attrarre anche numerosi visitatori dall’estero.

