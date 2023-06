Il dispiegamento di agenti in Francia è legato alle proteste avvenute dopo l'uccisione del giovane da parte di un poliziotto

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato che per questa sera sono stati mobilitati 40mila agenti fra poliziotti e gendarmi, di cui 5mila a Parigi. Un numero superiore rispetto alla notte scorsa. “Ieri avevamo 9mila poliziotti e gendarmi, stasera saranno 40mila, 5mila solo per Parigi. Avranno a disposizione le risorse tecniche e tecnologiche per combattere le rivolte, effettuare arresti e ripristinare l’ordine repubblicano”, ha dichiarato Darmanin, secondo quanto riporta l’emittente francese Bfmtv. Il dispiegamento di agenti è legato alle proteste che si stanno tenendo in Francia a seguito dell’uccisione di un 17enne a Nanterre da parte di un poliziotto durante un controllo stradale.

