Un video inchioda l'agente che è stato arrestato perché sospettato di omicidio colposo

Notte di scontri alla periferia di Parigi dopo che un fattorino 17enne alla guida di un’auto è stato ucciso da un agente di polizia nel sobborgo di Nanterre, che ha sparato durante un controllo stradale. La morte del giovane ha scatenato proteste, con i residenti infuriati che hanno dato fuoco a barricate e la polizia che ha sparato gas lacrimogeni. Secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore del sobborgo parigino di Nanterre, la vittima è rimasta ferita da un colpo di pistola ed è poi morta sul posto, mentre il poliziotto è stato arrestato perché sospettato di omicidio colposo. Uno dei passeggeri dell’auto è stato fermato e rilasciato poco dopo; la polizia sta cercando un altro passeggero, che è fuggito. L’emittente Bfmtv riferisce di almeno 13 fermati nell’ambito degli scontri.

Un team di tre avvocati del conducente ha identificato il 17enne rimasto ucciso come Nael M.e gli avvocati hanno respinto un’affermazione della polizia secondo cui la vita degli agenti sarebbe stata in pericolo perché il conducente aveva minacciato di investirli. Gli avvocati citano un video dell’incidente, che circola online, in cui si vedono due agenti di polizia che si affacciano al finestrino del lato guida di un’auto gialla, prima che il veicolo si allontani e un agente spari verso il conducente. L’auto viene poi vista schiantarsi contro un palo nelle vicinanze. La morte ha scatenato disordini nelle strade di Nanterre. I residenti locali hanno protestato davanti alla sede della polizia. Secondo quanto si vede nei video trasmessi dai media locali, alcuni gruppi hanno dato fuoco a barricate e bidoni della spazzatura, hanno distrutto una fermata dell’autobus e lanciato petardi verso la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni.

