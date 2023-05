I manager sono stati accolti da attivisti climatici che li hanno bollati come "azionisti criminali"

Tensione a Parigi fuori dalla Salle Pleyel, in rue du Faubourg-Saint-Honoré, all’interno della quale era programmata l’assemblea degli azionisti del colosso petrolifero francese TotalEnergies. Al loro arrivo, i manager sono stati accolti da attivisti per il clima che li hanno bollati come “azionisti criminali”. Gli agenti di polizia hanno scortato gli azionisti oltre un cordone di sicurezza e all’interno dell’edificio dove si stava svolgendo l’assemblea. Molti manifestanti – pacifici e per lo più giovani – sventolavano cartelli con critiche all’azienda, che ha intascato enormi profitti dall’aumento dei prezzi dall’inizio della guerra in Ucraina. I manifestanti si sono seduti nelle strade circostanti e hanno stretto le braccia per bloccare l’accesso all’incontro nella famosa sala da concerto di Parigi. I manifestanti sono arrivati ore prima della riunione, all’alba, per cercare di impedirne lo svolgimento.

