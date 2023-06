L'Airbus A321 ha riscontrato un problema tecnico non specificato

Un aereo Vietjet che trasportava 214 persone ha effettuato un atterraggio di emergenza nel nord delle Filippine dopo aver riscontrato un problema tecnico non specificato. Nessuno dei passeggeri e dell’equipaggio è rimasto ferito. L’autorità per l’aviazione civile delle Filippine ha dichiarato che l’Airbus A321 era diretto in Vietnam dalla città sudcoreana di Incheon quando ha dovuto dirottare verso l’aeroporto internazionale di Laoag nella provincia di Ilocos Norte.

