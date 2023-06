Nave della Guardia costiera tenta di spegnere l'incendio con cannoni ad acqua

Un traghetto filippino che trasportava 120 persone (65 passeggeri e 55 membri dell’equipaggio) ha preso fuoco in mare e una nave della Guardia costiera è stata impegnata per salvare le persone a bordo e cercare di spegnere le fiamme. La M/V Esperanza Star ha preso fuoco all’alba di domenica 18 giugno mentre viaggiava dalla provincia di Siquijor alla provincia di Bohol, nelle Filippine centrali. Un video rilasciato dalla Guardia costiera mostra fiamme e fumo nero che si alzano da due ponti a un’estremità del traghetto, mentre il personale della Guardia costiera a bordo di un’altra nave usa un cannone ad acqua per cercare di spegnere l’incendio. Nelle vicinanze si vedono un peschereccio e un’altra imbarcazione. Non è ancora chiaro quante persone siano state salvate e se ci siano vittime.

