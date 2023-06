Migliaia di fedeli musulmani in preghiera

In Egitto, a Il Cairo, sono iniziate le celebrazioni dell’Id al-adha, nota come festa del sacrificio. I fedeli musulmani hanno pregato nelle moschee per poi godersi la festività per le strade della città. In questa occasione viene macellato il bestiame e la carne viene donata ai più poveri, agli amici e ai parenti.

