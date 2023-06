Foto dall'archivio di Alessandria d'Egitto

Al momento non è chiaro il bilancio delle vittime: si tratta di un edificio per turisti

È crollato ad Alessandria in Egitto un edificio di 13 piani che ospitava turisti e i soccorritori sono al lavoro alla ricerca di sopravvissuti fra le macerie. Lo riporta la testata egiziana Al-Ahram, citando il governatore di Alessandria, Mohammed El-Sherif. L’edificio, crollato oggi, si trova nel quartiere di El-Montazah. La sottosegretaria del ministero della Salute, Amira Tahio, in un’intervista telefonica con il canale Al-Hadath, ha riferito di 4 feriti trasportati negli ospedali vicini, precisando che nessuno dei quattro si trovava all’interno del palazzo, ma che si tratta di passanti rimasti feriti per il crollo.

Al momento non è chiaro il bilancio delle vittime all’interno dell’edificio: Al-Ahram scrive che si tratta di un palazzo per case-vacanze senza inquilini abituali. Tra le macerie è scoppiato un incendio, che è stato successivamente spento.

