007 GB: "Kiev ha ripreso zona che era occupata dal 2014"

“I nostri guerrieri sono avanzati in tutte le direzioni e questo è un giorno felice”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in riferimento alla giornata di ieri “ho augurato ai ragazzi altre giornate come questa”, ha aggiunto in un messaggio postato su Telegram nella notte, che si è concluso con le parole “gloria all’Ucraina”.

Le forze aviotrasportate ucraine hanno fatto “piccoli progressi a est dal villaggio di Krasnohorivka, vicino a Donetsk” e le forze ucraine “hanno con molta probabilità ripreso un’area di territorio che era occupata dalla Russia dal 2014” in “uno dei primi casi dall’invasione russa del febbraio 2022. È quanto ritiene l’intelligence della Difesa britannica, che lo riferisce nel suo ultimo aggiornamento.

