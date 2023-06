Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto visita ai soldati al fronte nel Donetsk. Lo ha riferito lui stesso su Telegram postando il video dell’incontro. “Le strade della regione di Donetsk, le stazioni di servizio, la comunicazione con i nostri guerrieri. Grazie per tutto quello che fate per l’Ucraina! Grazie per la protezione! Auguro a tutti voi buona salute e buona fortuna in battaglia!”, ha scritto Zelensky.

