Il leader di Kiev ha sentito anche il premier canadese Trudeau e il presidente polacco Duda

“Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Una conversazione positiva e stimolante. Abbiamo discusso del corso delle ostilità e dei processi in corso in Russia. Il mondo deve fare pressione sulla Russia fino al ripristino dell’ordine internazionale”. Lo annuncia nel suo consueto discorso serale al Paese il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando di aver ringraziato Biden “per il sostegno instancabile all’Ucraina, in particolare per i Patriot”. Secondo il leader di Kiev “è importante aumentare ulteriormente le capacità dell’Ucraina di proteggere i suoi cieli. In questo contesto, l’ho anche ringraziato per il sostegno della coalizione dei jet da combattimento”.

