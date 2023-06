I media ucraini avevano dato notizia dell'arrivo del jet privato del capo della Wagner all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin si trova in Bielorussia. “Sì, infatti, oggi è in Bielorussia”, ha detto Lukashenko, “come ho promesso, se vuole rimanere con noi per un po’ di tempo lo aiuteremo”. Lo riporta Ria Novosti. I media ucraini avevano dato notizia dell’arrivo del jet privato di Prigozhin all’aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Il Cremlino non aveva però confermato. Il portavoce Dmitry Peskov aveva detto ai giornalisti: “Non ho tali dati e non posso dirvi nulla”.

Il presidente della Bielorussia ha dichiarato inoltre che i combattenti Wagner non hanno nulla da temere e che la loro esperienza di combattimento sarà utile alla Bielorussa. Lo riferisce Ria Novosti. “Ora si parla e si chiacchiera molto: ‘Wagner, Wagner, Wagner’. La gente non capisce che anche noi abbiamo un approccio pragmatico. Se i loro comandanti vengono da noi e ci aiutano, è esperienza”, ha detto Lukashenko, “loro sono in prima linea, sono squadre d’assalto. Ci diranno cosa è importante ora”.

Prigozhin ha rinunciato a dimissioni Shoigu e Gerasimov

Lukashenko ha poi rivelato che il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha rinunciato alle sue richieste iniziali dopo i negoziati con il presidente bielorusso. Tra queste anche le dimissioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e del capo delle forze armate di Mosca Valery Gerasimov. “Mi ha detto: ‘Alexander Grigoryevich, non chiederò al presidente di rinunciare a Shoigu e Gerasimov, e non chiederò nemmeno un incontro'”, ricorda il leader bielorusso.

Lukashenko: “Gran parte armi nucleari Mosca già in Bielorussia”

Lukashenko poi rivela: “Alcune armi nucleari – non dirò quante, ma la maggior parte – sono già state portate in Bielorussia“, riferendosi alle armi provenienti dalla Russia. “Sono sorpreso che non le abbiano rintracciate”, ha aggiunto il presidente bielorusso, come riporta l’agenzia Belta. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato del dispiegamento delle armi russe in Bielorussia nel mese di luglio.

