Il leader della compagnia Wagner in "esilio" in Bielorussia

Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all’aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia alle 7.40. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Poco dopo un altro velivolo è arrivato dalla Russia: un business jet decollato da San Pietroburgo è atterrato all’aeroporto militare di Machulishchi alle 07:58. Intanto il Servizio di sicurezza federale della Russia, Fsb, ha annunciato di avere chiuso l’indagine in sede penale a carico di Prigozhin per la ribellione armata del gruppo Wagner da lui guidata. Le persone coinvolte nell’ammutinamento “hanno cessato le attività dirette a commettere il reato”, ha sottolineato l’Fsb, spiegando che con questa e altre “circostanze rilevanti” l’agenzia ha chiuso il caso oggi, in linea con le promesse fatte dal Cremlino nel fine settimana di non perseguire Prigozhin e i suoi combattenti dopo che aveva fermato la rivolta.

Lukashenko: “Messo esercito in massima allerta durante rivolta Wagner “

“Quando si sono verificati gli eventi in Russia, ho dato tutti gli ordini per portare l’esercito in piena prontezza di combattimento”. Lo ha detto il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa bielorussa Belta. Lukashenko ha aggiunto che nessuno si è opposto: “Nessuna famiglia, nessuna moglie, nessun figlio, nessun parente, nessuno”. “Tutte le Forze Armate, compresa la polizia, le forze speciali, sono state messe in piena prontezza di combattimento”, ha detto Lukashenko.

Mosca si prepara a trasferimento equipaggiamenti Wagner a esercito

Intanto in Russia sono in corso preparativi per il trasferimento di equipaggiamenti militari pesanti dal gruppo Wagner all’esercito. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo e lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Sono in corso i preparativi per il trasferimento di attrezzature militari pesanti” di Wagner “alle unità attive delle Forze Armate della Federazione Russa”, ha dichiarato il ministero della Difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata