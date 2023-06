Shoigu non ha commentato la ribellione del gruppo Wagner

IN AGGIORNAMENTO – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina in quella che è la sua prima apparizione pubblica dall’ammutinamento dei miliziani di Wagner nel fine settimana. Lo riferisce su Telegram l’agenzia di stampa russa Ria come riportato dal Guardian.

Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin ha chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l’ammutinamento. L’agenzia Ria ha riferito che Shoigu ha incontrato il colonnello generale Nikiforov, comandante del raggruppamento ‘occidentale’. Il ministro ha inoltre prestato particolare attenzione all’organizzazione del supporto alle truppe coinvolte nell’operazione militare speciale e alla creazione di condizioni per il dispiegamento sicuro del personale.

Le reazioni internazionali alla rivolta

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in un’intervista al quotidiano francese Le Provence che la ribellione armata condotta da Yevgeny Prigozhin e dal suo famigerato gruppo di mercenari Wagner rivela divisioni all’interno del governo russo. Il presidente Macron ha detto che “ho seguito gli eventi ora per ora, in collaborazione con i principali partner della Francia … emergono le divisioni che esistono all’interno del regime russo, la fragilità sia dei suoi eserciti che delle sue forze ausiliarie come il gruppo wagneriano”. Inoltre, il presidente francese ha ribadito l’importanza di sostenere lo sforzo bellico ucraino nell’evidente instabilità delle strutture di potere interne della Russia. “Questo dovrebbe costringerci a essere estremamente vigili e giustifica pienamente il sostegno che forniamo agli ucraini nella loro resistenza”, ha ribadito Macron.

L’ex direttore della Cia: “Prigozhin stia attento anche alle finestre”

L’ ex direttore della CIA il generale David Petraeus domenica ha avvertito Yevgeny Prigozhin, di “stare molto attento alle finestre aperte”. Parlando alla trasmissione ‘Stato dell’Unione’ della CNN, il generale in pensione apparentemente si riferiva al numero di importanti personaggi russi che sono morti in circostanze poco chiare, comprese le cadute dalle finestre, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Come parte dell’accordo per fermare la marcia su Mosca dei suoi mercenari della Wagner, Prigozhin ha accettato di andare in esilio nella vicina Bielorussia, il cui leader è un fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin. “Prigozhin ha salvato la sua vita, ma ha perso il suo gruppo Wagner”, ha detto Petraeus. “E dovrebbe stare molto attento alle finestre aperte in Bielorussia, dove sta andando”, ha aggiunto.

Tra coloro che sono morti in circostanze poco chiare c’era il presidente del consiglio della più grande compagnia petrolifera privata russa, che ha criticato l’operazione militare russa in Ucraina. È caduto da una finestra di un ospedale nel settembre dello scorso anno. Il Cremlino ha metodicamente represso i critici della guerra, quindi il rapido perdono per Prigozhin sembrava mostrare la debolezza di Putin. Ma molti di coloro che si sono opposti o hanno tradito Putin sono morti mesi o anni dopo in circostanze misteriose, alcuni addirittura dopo aver lasciato la Russia.

Borrell: “Mostro da lui creato ora morde Putin”

“È importante capire che questo sta incrinando il potere militare russo e influenzando il suo sistema politico. E non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia possa entrare in una fase di instabilità. È qualcosa a cui dovremmo pensare”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo, commentando la rivolta del gruppo Wagner di sabato. Borrell ha detto che il “mostro” creato da Putin “ora lo morde”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata