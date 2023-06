Rupert Stadler dovrà scontare un anno e nove mesi, con sospensione della pena, e pagare una multa di 1,1 milioni di euro

Nuovi sviluppi sul caso ‘Dieselgate’. L’ex capo di Audi, Rupert Stadler, è stato condannato per frode a un anno e nove mesi con sospensione della pena. Il tribunale regionale di Monaco ha riconosciuto l’imprenditore tedesco colpevole per aver bloccato in ritardo la vendita di auto diesel con emissioni manipolate e ha stabilito, inoltre, che Stadler dovrà pagare una multa di 1,1 milioni di euro in parte all’erario dello Stato e in parte a diverse organizzazioni senza scopo di lucro.

Il tribunale, l'uomo d'affari bavarese e l'ufficio del pubblico ministero avevano concluso un accordo sulla base del quale l'ex capo della casa automobilistica aveva reso una confessione.

