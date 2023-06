Il ritrovamento vicino a Homs

In Siria sono state scoperte nuove parti di un mosaico intatto risalente all’epoca romana, ampliando quella che è stata descritta come la più importante scoperta archeologica dall’inizio del conflitto nel Paese, 11 anni fa. Ai giornalisti è stato mostrato il mosaico nella città centrale di Rastan, vicino a Homs, la terza città più grande della Siria. Il mosaico è stato trovato in un vecchio edificio l’anno scorso dalla Direzione generale delle antichità e dei musei della Siria. Sono state acquistate altre case adiacenti per poter continuare gli scavi. Sotto il muro sono state scoperte parti di un nuovo mosaico laterale, dando agli archeologi una visione più completa della loro scoperta dell’anno scorso. Il dottor Humam Saad, direttore associato degli scavi e della ricerca archeologica presso la Direzione, ha detto che tra le scene che il mosaico mostra c’è una rara rappresentazione delle antiche guerriere amazzoni nella mitologia romana. “Ci sono alcune parti danneggiate, ma le scene sono ben conservate. Mancano alcuni nomi, ma ci sono ancora alcune lettere”, ha aggiunto. Nonostante l’importanza storica di Rastan nel Paese, Saad ha detto che non ci sono stati sforzi significativi di scavo nella città prima del conflitto armato del Paese. Le sanzioni imposte alla Siria hanno anche reso difficile trovare i materiali o i finanziamenti necessari per il lavoro archeologico, ha aggiunto.

