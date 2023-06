Nella giornata di ieri, le truppe della Wagner erano avanzate fino a 200 chilometri da Mosca

I combattenti della Wagner hanno lasciato Rostov tra applausi della gente. Lo documenta un video che circola su Twitter e confermato dalla Bbc. Le immagini mostrano un combattente delle milizie di Evgenij Prigozhin, mentre lascia la città e spara verso il cielo con il proprio fucile. Nella giornata di ieri, le truppe della Wagner erano avanzate fino a 200 chilometri da Mosca. Una marcia che aveva il sapore di colpo di Stato nei confronti del governo di Vladimir Putin e che è stata fermata tramite la mediazione del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Governtore Rostov: “Colonna Wagner in uscita dalla città”

Un convoglio con equipaggiamento, oltre a combattenti del Wagner, ha lasciato il territorio di Rostov nella notte. Lo rende noto il governatore della Regione di Rostov, Vasily Golubev, sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. La colonna Wagner ha lasciato la città, dirigendosi verso i campi. “Sono grato a tutti coloro che, in queste condizioni straordinarie, hanno assicurato il lavoro ben coordinato dei sistemi di supporto vitale nella capitale del Don e in tutta la regione di Rostov“, ha osservato il governatore.

Podolyak: “Impossibile negoziare con Putin, ha i giorni contati”

“La tragicommedia di questi giorni spiega in maniera eloquente ai leader di altri Paesi perché l’Ucraina non vede oggi possibile negoziare con la Russia di Putin. Con chi possiamo parlare di qualcosa se il soggetto principale ha letteralmente il potere che gli scivola dalle mani come sabbia tra le dita, e tutti si puliscono i piedi sul comando militare strategico?”. Lo scrive su twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I giorni di questa banda sono contati, non c’è padrone in casa. La situazione all’interno della Russia è incontrollabile, la fragile struttura è tenuta insieme dall’inerzia su un’ala e da una preghiera. Intanto i meteorologi prevedono nuove raffiche di vento”, aggiunge.

