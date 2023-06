Vertice tra il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e il viceministro degli Esteri di Mosca Andrei Rudenko

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha incontrato a Pechino il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. Lo riporta in una nota il ministero degli Esteri della Cina. I due hanno avuto “uno scambio di opinioni sulle relazioni sino-russe e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune”, si legge nel comunicato. Si tratta del primo incontro fra le diplomazie dei due Paesi dopo quanto accaduto ieri in Russia, con la rivolta del gruppo paramilitare Wagner, poi rientrata in serata.

