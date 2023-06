Ha ufficialmente aperto in Brasile, a Miguel Pereira nello Stato di Rio de Janeiro, il più grande parco a tema dei dinosauri del mondo. Un tempo discarica, la riserva ecologica si estende per 1,5 milioni di metri quadrati. “The Land of Dinos” ha 40 modelli di dinosauri a grandezza naturale che si muovono e ruggiscono, offrendo ai visitatori un’esperienza reale di come fosse camminare lungo sentieri in mezzo alla foresta e trovarsi faccia a faccia con un Tyrannosaurus Rex alto 14 metri. Il parco presenta anche attrazioni come una zipline e un ristorante a tema, e i visitatori possono conoscere la storia dei dinosauri, la biologia e l’educazione ambientale.

