A San Paolo centinaia di persone chiedono stop guerra alla droga

Centinaia di persone hanno preso parte alla ‘Marihuana March São Paulo‘ a San Paolo, in Brasile, per chiedere la legalizzazione della cannabis. Il tema principale dell’evento, che si è tenuto sabato 17 giugno, era “L’antiproibizionismo per una questione di classe”, sostenendo la posizione secondo cui il proibizionismo ha un impatto sproporzionato su poveri, svantaggiati e neri. In Brasile è consentita la vendita e la produzione di prodotti a base di cannabis, ma poiché la coltivazione della pianta rimane illegale, le aziende sono costrette a importare ingredienti importanti, il che finisce per aumentare il costo finale del prodotto per i consumatori. La cannabis, tra l’altro, può essere utilizzata per alcuni trattamenti medici, come per esempio la cura dell’epilessia. La marcia si è svolta a pochi giorni dalla sessione della Corte Federale Suprema, prevista per il 21 giugno, che potrà stabilire la depenalizzazione dell’uso e del possesso personale. Al corteo, caratterizzato da dimostrazioni artistiche, hanno aderito anche tribù indigene, organizzazioni e attiviste per i diritti delle donne e per i diritti LGBTQIA+.

