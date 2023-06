Non ci sono stati feriti né danni

Un branco di orche ha attaccato barche a vela che partecipavano alla regata Ocean Race, al largo dello Stretto di Gibilterra, in Spagna. Un incontro ravvicinato con tre mammiferi giganti durato almeno 15 minuti. L’equipaggio ha tentato in ogni di modo di spaventare e allontanare le orche che si avvicinavano alle imbarcazioni. Non ci sono stati feriti né danni, ma solo tanto spavento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata