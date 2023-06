(LaPresse) Ostacoli sono stati disseminati sulla autostrada che conduce a Mosca da Voronezh, da dove i mercenari della Wagner si sono diretti verso la capitale dopo scontri con l’esercito russo. I cittadini sono stati invitati a portare cumuli di terra sulla carreggiata dove sono stati piazzati vari ostacoli ma i mezzi della milizia di Prigozhin riescono a passare, come si vede in alcuni video sul web. Immagini da Twitter DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

