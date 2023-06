La Brigata Wagner controlla il quartier generale militare della città, vicina al confine con l'Ucraina

Russia sull’orlo della guerra civile. La Brigata Wagner ha preso il controllo del quartier generale dell’esercito russo a Rostov, vicino al confine con l’Ucraina, compreso un aeroporto. Gente in fuga per le strade della città, preoccupata per la situazione. Il capo dei mercenari Prigozhin sostiene che le sue truppe sono entrate in città senza sparare un solo colpo.

