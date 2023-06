L'oligarca convertito a leader militare era considerato uno dei più stretti alleati del capo del Cremlino

Era considerato uno dei più stretti alleati del presidente russo Vladimir Putin, che ora lo accusa di tradimento. Yevgeny Prigozhin è nato a Leningrado, l’attuale San Pietroburgo, nel 1961. È stato condannato a 12 anni di carcere per rapina e aggressione nel 1981. Dopo il suo rilascio, negli anni ’90 ha avviato un’attività di ristorazione a San Pietroburgo: è così che conosce Putin, allora vicesindaco della città. Ha iniziato con modestia, vendendo hot dog con senape che preparava nella cucina del suo appartamento di famiglia, per poi aprire l‘Old Customs House, famoso ristorante galleggiante di San Pietroburgo, e arrivare ad accaparrarsi lucrosi contratti col governo russo, che gli sono valsi il soprannome di “chef di Putin“. Successivamente si è espanso in altre aree, inclusi i media e una famigerata ‘fabbrica di troll‘ su Internet che ha portato alla sua incriminazione negli Stati Uniti per ingerenza nelle elezioni presidenziali del 2016. Prigozhin è anche il fondatore della famigerata compagnia paramilitare Wagner, vista per la prima volta in azione nell’Ucraina orientale subito dopo lo scoppio del conflitto separatista dell’aprile 2014, nelle settimane successive all’annessione russa della penisola ucraina di Crimea. Pur sostenendo l’insurrezione separatista nel Donbass, la Russia ha negato di avervi inviato le proprie armi e truppe, nonostante ampie prove del contrario, grazie al coinvolgimento di appaltatori privati nei combattimenti.

La compagnia Wagner

La compagnia di Prigozhin si chiama Wagner dal soprannome del suo primo comandante, Dmitry Utkin, un tenente colonnello in pensione delle forze speciali dell’esercito russo. Ben presto si è guadagnata una reputazione di brutalità e spietatezza. Il personale di Wagner è stato schierato anche in Siria, dove la Russia ha sostenuto il governo del presidente Bashar Assad nella guerra civile. In Libia hanno combattuto al fianco delle forze del comandante Khalifa Hifter. Il gruppo ha operato anche nella Repubblica Centrafricana e in Mali. Prigozhin avrebbe utilizzato il dispiegamento di Wagner in Siria e nei paesi africani per assicurarsi lucrosi contratti minerari. Alcuni media russi hanno affermato che Wagner fosse coinvolto nell’uccisione nel 2018 di tre giornalisti russi nella Repubblica Centrafricana che stavano indagando sulle attività del gruppo. Gli omicidi rimangono irrisolti.

Le accuse dell’Onu ai mercenari

I paesi occidentali e gli esperti delle Nazioni Unite hanno accusato i mercenari Wagner di violazioni dei diritti umani in tutta l’Africa. Nel 2021 l’Unione europea ha accusato il gruppo di “gravi violazioni dei diritti umani, tra cui torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie” e di aver svolto “attività destabilizzanti” nella Repubblica Centrafricana, Libia, Siria e Ucraina. Un video online del 2017 mostrava un gruppo di persone armate, secondo quanto riferito appaltatori Wagner, che torturavano un siriano e lo picchiavano a morte con una mazza prima di mutilarne e bruciarne il corpo. Le autorità russe hanno ignorato le richieste dei media e degli attivisti per i diritti di indagare. Nel 2022, un altro video mostrava un ex appaltatore Wagner picchiato a morte con una mazza dopo che sarebbe fuggito dalla parte ucraina ed era stato rimpatriato. Nonostante l’indignazione pubblica e le richieste di un’indagine, il Cremlino ha chiuso un occhio.

Il ruolo nella guerra in Ucraina

Wagner ha assunto un ruolo sempre più visibile nella guerra in Ucraina poichè le truppe regolari russe hanno subito forti perdite di uomini, armi e territorio. Prigozhin ha visitato le prigioni russe per reclutare combattenti, promettendo la grazia se fossero sopravvissuti a sei mesi di servizio in prima linea con Wagner. Ha detto di avere 50.000 uomini a disposizione “nei momenti migliori”, con circa 35.000 in prima linea in ogni momento. Gli Stati Uniti hanno stimato che Wagner avesse circa 50.000 membri in Ucraina, inclusi 10.000 appaltatori e 40.000 detenuti; quasi la metà dei 20.000 soldati russi uccisi in Ucraina da dicembre sarebbero truppe di Wagner a Bakhmut. Gli Usa stimano che Wagner stia spendendo circa 100 milioni di dollari al mese.

Le critiche ai vertici militari di Mosca

Prigozhin ha rivendicato a gennaio di aver catturato la città mineraria di Soledar, nella regione ucraina di Donetsk, e ha accusato il ministero della Difesa russo di aver tentato di rubare il merito a Wagner. Ha ripetutamente attaccato l’esercito russo per non essere riuscito a fornire a Wagner munizioni sufficienti per catturare Bakhmut e ha minacciato di ritirare i suoi uomini. Feroci le critiche al capo di stato maggiore, il generale Valery Gerasimov, e al ministro della Difesa Sergej Shoigu, un fatto senza precedenti per il sistema politico russo, in cui solo Putin ha tale potere. Prigozhin ha sempre più alzato il tiro e il suo profilo pubblico, vantandosi quasi quotidianamente delle presunte vittorie di Wagner, deridendo i suoi nemici e i vertici militari. Fino ad arrivare a criticare Putin. Commentando il suo discorso televisivo alla nazione, ha detto che il presidente “si sbagliava profondamente” quando lo ha definito un traditore. “Non vogliamo che il Paese continui a vivere nella corruzione e nella menzogna“, ha detto Prigozhin, “siamo patrioti, e quelli che sono contro di noi sono quelli che si sono riuniti attorno ai bastardi”.

